بعد حذف أغنيته عن "يوتيوب".. خبر سار من رامي صبري لجمهوره

وكانت إدارة "يوتيوب" حذفت فيديو كليب أغنية "يمكن خير"، بعد مرور ستة أشهر على طرحه وتحقيقه ملايين المشاهدات، وذلك بسبب كشف الملحن عمرو مصطفى عن أن لحنّها مسروق من أغنيته "رقصة"، ليتم إثبات العكس لاحقا.

وفي التفاصيل، نشر رامي مقطع فيديو من الأغنية، وعلّق عليه بالقول: ""يمكن خير".. 54 مليون على يوتيوب".