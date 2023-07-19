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فن

اول رد من نانسي عجرم بعد اتهامها بالتطبيع: لن أقدم شهادة بوطنيتي لأحد!

2023-07-19 | 03:48
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اول رد من نانسي عجرم بعد اتهامها بالتطبيع: لن أقدم شهادة بوطنيتي لأحد!
اول رد من نانسي عجرم بعد اتهامها بالتطبيع: لن أقدم شهادة بوطنيتي لأحد!

خرجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن صمتها، بعد الهجوم التي تعرضت له أمس على اثر صورتها مع شابة اسرائيلية خلال الحفل الذي اقامته مؤخرا في قبرص، حيث وضعت حدًا لكل من يحاول التشكيك بوطنيتها وانتمائها لـ لبنان.

وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت نانسي: "لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد!  ولن أعلّق بعد الآن.. فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار"، مرفقة تغريدتها بهاشتاغ: "#لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير"، وختمت كلامها بالقول: "شكرًا على الحب والدعم".
هذا وقت أعادت نانسي نشر تغريدة سابقة لها منذ العام 2017، تحدثت فيها عن الموضوع نفسه بعد أن واجهت أزمة مشابهة حينها، اذ قالت في التغريدة: "أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرةً.. #لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير".
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