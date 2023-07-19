اول رد من نانسي عجرم بعد اتهامها بالتطبيع: لن أقدم شهادة بوطنيتي لأحد!

لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد!

ولن أعلّق بعد الآن فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار. #لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير 🇱🇧❤️

شكرًا على الحب والدعم 🙏🏻 https://t.co/oul65jGgBv — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 18, 2023

وفي تغريدة على حسابها عبر تويتر، قالت نانسي: "لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن.. فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار"، مرفقة تغريدتها بهاشتاغ: "#لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير"، وختمت كلامها بالقول: "شكرًا على الحب والدعم".هذا وقت أعادت نانسي نشر تغريدة سابقة لها منذ العام 2017، تحدثت فيها عن الموضوع نفسه بعد أن واجهت أزمة مشابهة حينها، اذ قالت في التغريدة: "أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرةً.. #لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير".