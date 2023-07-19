سيرين عبد النور تدعم نانسي عجرم بعد تعرضها للهجوم: منفتخر فيكي وبنجاحاتك

بتموتوا بس تشوفوا نجاح

من كتر فشلكم النجاح بيستفزكم

ضوي ضوي بعد اكتر نجمتنا

منفتخر فيكي وبنجاحاتك

كل الحب والإحترام 🤍

الله يحميكي #نانسي_عجرم @NancyAjram — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) July 18, 2023

وتوجهت سيرين لـ نانسي بالقول: "ضوي ضوي بعد اكتر نجمتنا.. منفتخر فيكي وبنجاحاتك.. كل الحب والإحترام .. الله يحميكي".هذا وكانت نانسي قد خرجت عن صمتها، ووضعت حدًا لكل من يحاول التشكيك بوطنيتها وانتمائها لـ لبنان، اذ قالت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن.. فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار"، مرفقة تغريدتها بهاشتاغ: "#لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير"، وختمت كلامها بالقول: "شكرًا على الحب والدعم".