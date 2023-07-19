سيرين عبد النور تدعم نانسي عجرم بعد تعرضها للهجوم: منفتخر فيكي وبنجاحاتك
دعمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، زميلتها الفنانة نانسي عجرم، بعد تعرض الاخيرة للهجوم على اثر صورتها مع شابة اسرائيلية خلال الحفل الذي اقامته مؤخرا في قبرص، اذ كتبت سيرين في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "بتموتوا بس تشوفوا نجاح.. من كتر فشلكم النجاح بيستفزكم".
وتوجهت سيرين لـ نانسي بالقول: "ضوي ضوي بعد اكتر نجمتنا.. منفتخر فيكي وبنجاحاتك.. كل الحب والإحترام .. الله يحميكي".
هذا وكانت نانسي قد خرجت عن صمتها، ووضعت حدًا لكل من يحاول التشكيك بوطنيتها وانتمائها لـ لبنان، اذ قالت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "لن أقدّم شهادةً بوطنيتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن.. فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار"، مرفقة تغريدتها بهاشتاغ: "#لبنانية_عربية_حتى_الرمق_الأخير"، وختمت كلامها بالقول: "شكرًا على الحب والدعم".