توأم ريكي مارتن يقتحمان مسرحه ويظهران على العلن للمرة الاولى

من جهته، عبّر مارتن عن سعادته بهذه اللحظات على حسابه عبر إنستغرام، حيث شارك مقطع فيديو يُظهر التوأمين وهما يقفزان ويرقصان على أنغام أغانيه.

وعلق مارتن على الفيديو قائلاً: "يا لها من مفاجأة جميلة! عندما قفز توأماي معي على المسرح للمرة الأولى في لوكارنو، سويسرا".