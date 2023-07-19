توأم ريكي مارتن يقتحمان مسرحه ويظهران على العلن للمرة الاولى

من جهته، عبّر مارتن عن سعادته بهذه اللحظات على حسابه عبر إنستغرام، حيث شارك مقطع فيديو يُظهر التوأمين وهما يقفزان ويرقصان على أنغام أغانيه.
وعلق مارتن على الفيديو قائلاً: "يا لها من مفاجأة جميلة! عندما قفز توأماي معي على المسرح للمرة الأولى في لوكارنو، سويسرا".
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A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)
A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin)
انتشرت في الساعات القليلة الماضية، مجموعة أخبار عن إصابة الفنان المصري عادل إمام بوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى دخوله المستشفى منذ أيام.
بعد اسابيع قليلة من وقوع الحادثة التي ضجت بها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالطفلة لين طالب ابنة الـ6 سنوات، التي تعرضت للاعتداء ما ادى الى حدوث نزيف حاد ومن ثم وفاتها، يبدو ان تفاصيل جديدة حول الموضوع بدأت تُكشف على امل الوصول الى الحقيقة الكاملة ومعرفة من الفاعل.
أعلنت الإعلامية والممثلة اللبنانية كارين سلامة وفاة شقيقها لوران ألفونس سلامة، عن عمر يناهز 39 عاماً.