ممثلة لبنانية شهيرة تنعى شقيقها الشاب : اخ يا خيي

بعد اسابيع قليلة من وقوع الحادثة التي ضجت بها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالطفلة لين طالب ابنة الـ6 سنوات، التي تعرضت للاعتداء ما ادى الى حدوث نزيف حاد ومن ثم وفاتها، يبدو ان تفاصيل جديدة حول الموضوع بدأت تُكشف على امل الوصول الى الحقيقة الكاملة ومعرفة من الفاعل.

