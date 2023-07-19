ممثلة لبنانية شهيرة تنعى شقيقها الشاب : اخ يا خيي

ونعت كارين سلامة شقيقها من خلال بوست عبر انستغرام نشرت من خلاله وأرفقت النعوة وارفقته بتعليق حزين جاء فيه: "آخ يا خيي".
وفور نشرها الخبر، توالت التعليقات من المتابعين الذين شاركوا كارين سلامة هذا المصاب الأليم وقدموا لها التعازي بوفاة شقيقها.
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A post shared by Carine Salameh Shalhoob🇱🇧 (@carinesalameh)
A post shared by Carine Salameh Shalhoob🇱🇧 (@carinesalameh)
انتشرت في الساعات القليلة الماضية، مجموعة أخبار عن إصابة الفنان المصري عادل إمام بوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى دخوله المستشفى منذ أيام.
بعد اسابيع قليلة من وقوع الحادثة التي ضجت بها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالطفلة لين طالب ابنة الـ6 سنوات، التي تعرضت للاعتداء ما ادى الى حدوث نزيف حاد ومن ثم وفاتها، يبدو ان تفاصيل جديدة حول الموضوع بدأت تُكشف على امل الوصول الى الحقيقة الكاملة ومعرفة من الفاعل.
استغل التوأم "ماتيو وفالنتينو" الفرصة لإعادة صناعة ذكريات لا تُنسى في حفل والدهما، الفنان الإسباني ريكي مارتن ، في لوكارنو بسويسرا. وأثناء الحفل، فاجأ ولدا ريكي مارتن والدهما بالصعود إلى المسرح وسط تفاعل ورقص مع الجمهور.