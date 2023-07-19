قضية الطفلة لين طالب الى الواجهة ورابعة الزيات تعلق: قُتلت من عائلتها
بعد اسابيع قليلة من وقوع الحادثة التي ضجت بها وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالطفلة لين طالب ابنة الـ6 سنوات، التي تعرضت للاعتداء ما ادى الى حدوث نزيف حاد ومن ثم وفاتها، يبدو ان تفاصيل جديدة حول الموضوع بدأت تُكشف على امل الوصول الى الحقيقة الكاملة ومعرفة من الفاعل.
وفي التفاصيل، تتجه اصابع الاتهام الى عائلة الام، وتحديدا جد الطفلة لين لأمها، بعد اخضاعه لتحقيق مطول نظرا للشكوك التي دارت حوله.
بدورها الاعلامية اللبنانية رابعة الزيات، التي كانت قد طرحت قضية لين ضمن برنامجها "فوق 18" على قناة الجديد، فقد نشرت على حسابها عبر تويتر مقطع فيديو من الحلقة، ارفقته بالتعليق التالي: "حين استضفنا والد لين طالب واستمعنا الى شهادته ونقلناها بموضوعية الى الرأي العام، قامت بعض الحسابات بالاعتراض وبالحكم على الأب "وكل حدا فتح محاكمة على حسابو" !!"، مضيفة: "المهم ان لين قُتلت من واحد من عائلتها لكن التستّر والجهل شاركا في الجريمة! العدالة لـ لين طالب".