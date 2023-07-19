بعد توقيفها بسبب الممنوعات.. جيجي حديد تخرج عن صمتها وتوضح

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A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)
A post shared by Gigi Hadid (@gigihadid)
لا تزال قضية عملية السرقة التي تعرضت لها مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل يومي خوري، المعروفة بـ الدكتور يومي تتصدر حديث الجمهور مع ظهور معلومات جديدة الى العلن مع تقدم التحقيقات.
أبدى الفنان التونسي صابر الرباعي، دعمه الكبير للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد تعرضها للهجوم والتخوين مؤخرا بسبب صورة انتشرت لها مع فتاة تبيّن أنها "اسرائيلية"، خلال احياء نانسي حفلا غنائيا في قبرص.
ردت الممثلة المصرية حورية فرغلي، على أنباء علاقتها بمغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، بعد تصريحات طليقته ريم طارق حول علاقته بإحدى الفنانات الشهيرات، والتي لفتت الى ان الحرف الثالث من اسمها هو "راء"، ما جعل عدد من المتابعين يعتقدون ان حورية فرغلي هي المقصودة.