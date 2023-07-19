بعد توقيفها بسبب الممنوعات.. جيجي حديد تخرج عن صمتها وتوضح

وبحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم جيجي حديد، كايمان مارل، فإن جيجي حصلت على هذه المواد بشكل قانوني في مدينة نيويورك وبرخصة طبية.وبناء على ذلك، تم الإفراج عن جيجي حديد وصديقتها بعد ساعات من توقيفهما بكفالة مالية قدرها 1000 دولار أميركي، وفق ما ذكره موقع "TMZ".من جهتها، نشرت جيجي حديد على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام، مجموعة صور خلال تواجدها على إحدى الشواطئ برفقة صديقتها، وأرفقت الصور بتعليقٍ طمأنت من خلاله متابعيها، قائلة: "كل شيء على ما يرام.. حتى ينتهي بشكل جيد".