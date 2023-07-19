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فن

بعد توقيفها بسبب الممنوعات.. جيجي حديد تخرج عن صمتها وتوضح

2023-07-19 | 06:46
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بعد توقيفها بسبب الممنوعات.. جيجي حديد تخرج عن صمتها وتوضح
بعد توقيفها بسبب الممنوعات.. جيجي حديد تخرج عن صمتها وتوضح

تصدرت عارضة الأزياء الأميركية جيجي حديد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد توقيفها في مطار "أوين روبرتس" أثناء وصولها وصديقتها نيكول مكارثي، الى جزر "كايمان"، بعد العثور على كمية من الممنوعات بحوزتها.

وبحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم جيجي حديد، كايمان مارل، فإن جيجي حصلت على هذه المواد بشكل قانوني في مدينة نيويورك وبرخصة طبية.
وبناء على ذلك، تم الإفراج عن جيجي حديد وصديقتها بعد ساعات من توقيفهما بكفالة مالية قدرها 1000 دولار أميركي، وفق ما ذكره موقع "TMZ".
من جهتها، نشرت جيجي حديد على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام، مجموعة صور خلال تواجدها على إحدى الشواطئ برفقة صديقتها، وأرفقت الصور بتعليقٍ طمأنت من خلاله متابعيها، قائلة: "كل شيء على ما يرام.. حتى ينتهي بشكل جيد".
 
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بعد توقيفها بسبب الممنوعات.. جيجي حديد تخرج عن صمتها وتوضح

فن و منوعات

فن

جيجي حديد

نيكول مكارثي

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