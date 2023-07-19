زهير قنوع يرد على انتقاد اللهجة اللبنانية في مسلسل كريستال

وبعد الهجوم الذي تعرضت له لين، خرج المخرج السوري زهير قنوع عن صمته مدافعا عن لين وموجها حديثا قاسيا للمنتقدين واصفا انتقاداتهم بـ"الساذجة"

في هذا السياق، نشر قنوع صورة لـ لين، على حسابه عبر انستغرام وارفقها بتعليق جاء فيه: "أي انتقاد لأي ممثلة أو ممثل سوري يتحدث باللهجة اللبنانية أو غيرها من اللهجات العربية، أو اللغات العالمية، هو انتقاد ساذج وغير محترف وغير بنّاء على الإطلاق، ولا يخدم الفن السوري و سفرائه الذين نفتخر بهم أينما كانوا ، ونفتخر بنجاحاتهم المستمرة .!"

وتابع قنوع: "إلى الأمام نجمتنا الجميلة لين غرة ، وكل الممثلات والممثلين السوريين الرائعين ، نجاحكم باللهجات هو إضافة لإمكانياتكم الكبيرة التي يعرفها العرب من المحيط إلى الخليج ، بانتظار المزيد من الأدوار للمبدعين للسوريين بلهجات ولغات مختلفة ."

واختتم بـ وسم: "حاجة حكي فاضي".