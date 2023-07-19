حورية فرغلي تهدد بالقضاء بعد الحديث عن علاقة عاطفية جمعتها بـ حسن شاكوش
ردت الممثلة المصرية حورية فرغلي، على أنباء علاقتها بمغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، بعد تصريحات طليقته ريم طارق حول علاقته بإحدى الفنانات الشهيرات، والتي لفتت الى ان الحرف الثالث من اسمها هو "راء"، ما جعل عدد من المتابعين يعتقدون ان حورية فرغلي هي المقصودة.
وفي تصريحات لصحف مصرية، قالت فرغلي إنه لا يوجد أية علاقة تجمعها بـ شاكوش، كما انها لا تعرفه شخصيا ولم تره في حياتهامضيفة: "ثالث حرف من اسم الفنانة راء، مش حورية بس.. في شيرين".
من هنا، أكدت حورية فرغلي انها لا تدخل بصداقات وعلاقات مع أشخاص متزوجين، وتابعت: "مع احترامي لـ شاكوش، أنا مش بتاعت الكلام ده.. أنا عمري ما شفتوا.. حتى بسمع بنت الجيران اللي هي مش عليها صورته، ولو الموضوع انتشر بالشكل ده سأرفع قضية تشهير".