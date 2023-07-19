حورية فرغلي تهدد بالقضاء بعد الحديث عن علاقة عاطفية جمعتها بـ حسن شاكوش

وفي تصريحات لصحف مصرية، قالت فرغلي إنه لا يوجد أية علاقة تجمعها بـ شاكوش، كما انها لا تعرفه شخصيا ولم تره في حياتهامضيفة: "ثالث حرف من اسم الفنانة راء، مش حورية بس.. في شيرين".من هنا، أكدت حورية فرغلي انها لا تدخل بصداقات وعلاقات مع أشخاص متزوجين، وتابعت: "مع احترامي لـ شاكوش، أنا مش بتاعت الكلام ده.. أنا عمري ما شفتوا.. حتى بسمع بنت الجيران اللي هي مش عليها صورته، ولو الموضوع انتشر بالشكل ده سأرفع قضية تشهير".