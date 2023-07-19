صابر الرباعي يدعم نانسي عجرم: سيري الى الأمام ولا يهمك
أبدى الفنان التونسي صابر الرباعي، دعمه الكبير للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد تعرضها للهجوم والتخوين مؤخرا بسبب صورة انتشرت لها مع فتاة تبيّن أنها "اسرائيلية"، خلال احياء نانسي حفلا غنائيا في قبرص.
وفي تغريدة على حسابه عبر تويتر، قال صابر الرباعي: "كل الدعم والمحبة لك نانسي، وما فيش واحد ممكن يشكك ولا لحظة في وطنيتك ومواقفك".
وتابع: "سيري الى الأمام ولا يهمك"، مضيفا: "كفانا تشكيك وهراء لا فائدة منه في زمن كثر فيه الكره والبغض، فلنقل كلمة خير في بعضنا والا فلنصمت".