صابر الرباعي يدعم نانسي عجرم: سيري الى الأمام ولا يهمك

كل الدعم و المحبة لك نانسي و ما فيش واحد ممكن يشكك و لا لحظة في وطنيتك و مواقفك ،سيري الى الأمام و لا يهمك ،كفانا تشكيك و هراء لا فائدة منه في زمن كثر فيه الكره و البغض، فلنقل كلمة خير في بعضنا و الا فلنصمت . https://t.co/1tN1hMQlDt