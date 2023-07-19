يومي تلجأ للقضاء بعد تعرضها للسرقة وتفاصيل مخيفة الى العلن

وجديد القضية، اكدت يومي انها تقدمت بشكوى رسمية الى القضاء الفرنسي بعد الاطلاع على حقائق جديدة حول الموضوع لا سيما بعد التأكد من كاميرات المراقبة.

وجاء في منشور كتبته يومي عبر انستغرام: "لقد تقدمت بشكوى بمساعدة المحامي الفرنسي مي ساندرين بيجاند من نقابة المحامين في باريس، بتهمة السرقة التي تفاقمت بسبب عدة ظروف. اعطيت الشرطة جميع المعلومات التي بحوزتي للمشاركة في القبض على المجرمين (مراقبة بالفيديو، صور فوتوغرافية، مستندات داعمة)."

وتابعت: "هناك شكوك قوية في وجود ملف اكثر تعقيدا من عملية سطو بسيطة، اي شبكة عصابات منظمة."

واضافت يومي: "سأطالب بحقوقي حتى النهاية وابقى على ثقتي بالعدالة الفرنسية".