اصابة نداء شرارة بكسر في قدمها وهذه حالتها الصحية

وفي التفاصيل، وثقت نداء صورة على حسابها عبر فيسبوك، أظهرت إصابتها بقدمها، ووضع جبس طبي عليها، وعلقت: "الله يديم الضحكة.. قدَّر ولطف". دون أن تكشف المزيد من التفاصيل حول سبب الإصابة.

ويذكر أن الفنانة الأردنية نداء شرارة، تلقت الرسائل من مشاهير الفن وكذلك الجمهور، آملين لها الصحة والسلامة، وأن تستعيد عافيتها في أقرب وقت للمشاركة في حفلات موسمم الصيف الغنائية.