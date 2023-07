اصابة نداء شرارة بكسر في قدمها وهذه حالتها الصحية

برعاية وحضور وزير الإعلام اللبناني، المهندس زياد مكاري، وضمن فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي"، أطلقت لجنة "جوائز الموركس دور" الشعار الجديد الذي يحمل عنوان "Staying Alive… The Show must go on" لعام 2023، من خلال لوحة فنية للرسام اللبناني الفرنسي آندريه فردورو.