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فن

باميلا الكيك تتعرض لاصابة خطيرة خلال تصوير مسلسل كريستال.. وجهت رسالة للجمهور

2023-07-20 | 04:36
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باميلا الكيك تتعرض لاصابة خطيرة خلال تصوير مسلسل كريستال.. وجهت رسالة للجمهور
باميلا الكيك تتعرض لاصابة خطيرة خلال تصوير مسلسل كريستال.. وجهت رسالة للجمهور

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر تعرض الممثلة اللبنانية باميلا الكيك للإصابة في إحدى عينيها أثناء تصوير مسلسلها الجديد "كريستال"؛ النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود".


وفي التفاصيل، شاركت باميلا على حسابها عبر "انستغرام" مقطع فيديو، وثقت خلاله تعرضها للإصابة، من خلال ظهور نقطة حمراء في إحدى عينيها، وأرفقته بتعليق كشفت خلاله عن المشهد الذي تسبب بحدوث ذلك.
وكتبت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك: "بنبسط وقتا الناس تنبسط بأعمالنا اللي منحط فيا روحنا وجهودنا ليطلع الدم لدرجة أوقات، بقيت عيني عاسبوعين فيا نقطة الدن حتى بالتصوير (ليلّي لاحظا بعدة مشاهد).
وتابعت باميلا، أنها أصيبت عندما أقدم الفنان خالد شباط، الذي يجسد شخصية شقيقها "باسل" في العمل، على رمي كأس الماء في وجهها، واصفة الأخير بمرهف الإحساس والخارق.
واختتمت الفنانة اللبنانية تعليقها معربة عن عدم ندمها على تقديم أدوارها بجهد واضح؛ بسبب وجود جمهور يُقدر تعبها ويستمتع بأعمالها ويصدقها.
وتمنى المتابعون الشفاء العاجل لها ودوام الصحة والعافية.
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باميلا الكيك

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