حسن شاكوش يرد على خيانته لـ طليقته ريم طارق.. هذا ما قاله

ووفي التفاصيل، قال حسن شاكوش على حسابه عبر "فيسبوك"، إنه تعهد بعدم الحديث عن موضوع انفصاله وتفاصيل علاقته بريم طارق في منشور سبق أن نشره عبر حسابه الخاص.وقال: "مستحيل أتكلم على واحدة كانت مراتي أو مش مراتي ولا عمري جبت سيرة بنت أو غلطت في حق بنت، وعارف يعني إيه المرأة المصرية وشرف المرأة المصرية، وزي ما الست ليها شرف وكرامة الراجل ليه شرف وكرامة".ولفت حسن شاكوش إلى أن العديد من البرامج طلبت إجراء لقاءات معه، إلَّا أنه رفض ذلك احترامًا لها.وشدد شاكوش على أن تربيته وكونه رجلا صعيديا لا يسمحان له بالحديث عن طليقته بطريقة مسيئة، مؤكدًا أن عدم حديثه عن الموضوع ليس نابعًا من ضعف أو خوف، لكن يجب عليه ألا يتحدث عن امرأة كانت فيما سبق زوجته.وتابع مغني المهرجانات المصرية حسن شاكوش: "ما ينفعش اتكلم في حاجة تمسني أو تمسها لأني لو اتكلمت أو جبت سيرتها هتعود عليا علشان كنت في يوم من الأيام الراجل بتاعها وجوزها، وما ينفعش الراجل يجيب سيرة مراته ورغم أبشع الألفاظ اللي سمعتها".