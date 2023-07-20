راغب علامة يعلق على صورة الرضيعة في طرابلس: الإنسانية بالكلب أكثر من اهلها

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على صورة الطفلة حديثة الولادة الموضوعة في كيسٍ أسود مرمي على إحدى الطرقات، في منطقة طرابلس، والتي انتشرت بكثرة في الساعات القليلة الماضية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي التفاصيل، نشر راغب علامة الصورة على حسابه الخاص عبر تطبيق تويتر، وارفقها بالتعليق التالي: "هذه البراءة وُجِدت في كيس اسود يجره كلب وكان عمرها ساعات.. الواضح ان الأم المجرمة قد رمتها فريسة للموت.

انقذها كلب فيه من الانسانية اكثر بكثير من اهلها. انا كلي ثقة بأن القوى الأمنية سوف تجد اهلها المجرمين واتمنى ان نراهم مسحوبين على الارض كما حصل لهذه الطفلة المسكينة البريئة".

التغريدة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، فانهالت التعليقات المؤيدة لكلام راغب علامة، اذ كتب احد المتابعين: "شو عم بصير في المجتمع؟ القضاء في لبنان لازم يكون حازم وصارم والا عمت الفوضى"، كما اضاف آخر:

هذه البراءة وُجِدت في كيس اسود يجره كلب وكان عمرها ساعات.. الواضح ان الأم المجرمة قد رمتها فريسة للموت. انقذها كلب فيه من الانسانية اكثر بكثير من اهلها. انا كلي ثقة بأن القوى الأمنية سوف تجد اهلها المجرمين واتمنى ان نراهم مسحوبين على الارض كما حصل لهذه الطفلة المسكينة البريئة… "الظروف صعبة اكيد .. بس هيدا قلة ايمان بالله لانه الله هو الرزاق الكريم وما بينسى حدا، الله بيرزق النملة والطير ،، ما رح ينسى عباده".