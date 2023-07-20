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فن

"الموركس دور" تطلق شعارها الجديد ضمن أجواء ثقافية فنية

2023-07-20 | 06:23
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&quot;الموركس دور&quot; تطلق شعارها الجديد ضمن أجواء ثقافية فنية
"الموركس دور" تطلق شعارها الجديد ضمن أجواء ثقافية فنية

برعاية وحضور وزير الإعلام اللبناني، المهندس زياد مكاري، وضمن فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي"، أطلقت لجنة "جوائز الموركس دور" الشعار الجديد الذي يحمل عنوان "Staying Alive… The Show must go on" لعام 2023، من خلال لوحة فنية للرسام اللبناني الفرنسي آندريه فردورو.

حضر الاحتفال شخصيات سياسية ودبلوماسية وفنية وإعلامية واجتماعية، حيث قال الدكتور فادي الحلو في كلمة ألقاها امام الحضور: "أحببنا إطلاق شعارنا ضمن أجواء ثقافية فنية متجددة من خلال الفن التشكيلي، وكانت هذه اللوحة التي تجسد شعارنا لأن لبنان سيظل ينبض بالحياة ولا يمكن أن تقوى عليه أي أزمة مهما كانت".
من جهته، اكد الدكتور زاهي الحلو أن الاحتفال الكبير الذي سيقام في كازينو لبنان في 17 أيلول القادم، سيكون مليئاً بالمفاجآت السارة والحضور العالمي المميز"، خاتما كلامه بالقول: "سنناضل دائماً للحفاظ على أن يكون لبنان ملتقى للثقافة والفنون والإبداع".
بدوره، وزير الإعلام زياد مكاري، قال: "يسعدني كثيرنا أن يكون "الموركس دور" الذي سيحمل هذا الشعار ضمن فعاليات "بيروت عاصمة الإعلام العربي"، مؤكدا بالمقابل أن الثروة الحقيقية في لبنان هي العقل والطموح والحلم اللبناني.
"الموركس دور" تطلق شعارها الجديد ضمن أجواء ثقافية فنية

فن و منوعات

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