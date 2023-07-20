فنانة مصرية شهيرة تكشف عن تعرّضها للتحــرش

وتابعت نورهان: "أهم حاجة في حياتي إني أكون على اتصال قوي بربنا وده بيفرق معايا جداً بيحققلي نشوى كبيرة وبحس بدعمه ليا أوي، ولما بقصّر برجع بشوق كبير أوي. مش عارفة ليه الناس واخدة فكرة عني على السوشيال ميديا إني بنت بحب الفاشون واللايف ستايل والسفر، ولكن أنا بحب السفر والدراسة والقراءة جداً، أنا ملتزمة ومنظّمة أوي بزيادة".أما عن بدايتها الفنية، فقالت الفنانة المصرية: "أنا درست مسرح بس كنت حابة أشتغل ورا الكاميرا، لكن رانيا أختي من البداية هي اللي كانت محدّدة إنها عايزة تمثل، ولكن أنا وهي عملنا مع بعض مسلسل "نصيبي وقسمتك"، ونقدر نقول إن رانيا هي اللي ساعدتني".ويذكر إلى أنه كان أول أعمال الممثلة المصرية نورهان منصور الفنية، مشاركتها في بطولة حكاية "بدلة جديدة"، من حكايات مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الى جانب الفنانين: شريف سلامة ورانيا منصور وسلوى عثمان، والحكاية من تأليف عمرو محمود وإخراج محمد جمعة، وتدور أحداثها في إطار خيال علمي مثير.