راغب علامة لـ نانسي عجرم: انت وطنية حتى العظم وهم طابور من الخونة

بدورها، ردت نانسي على تغريدة راغب، قائلة: "رح نضل نحب هالوطن من هلأ لتخلص الدنيي ونقدم أجمل صورة عنه. ولإلك يا سوبر ستار بقلبي مكانة خاصة".

عزيزتي وحبيبة قلبي نانسي. لا تعطي الحاقدين متعة الرد على حقدهم وتفاهاتهم وسوادهم ووساختهم. انت انقى وانظف من ان تنزلي الى مستواهم لأن مكانهم تحت الارض وانت في ابراج من النقاوة والنجاح .. انت وطنية حتى العظم وهم طابور من الخونة .. انت حملتي صورة جمال الانسان والوطن بينما هم شوهوا… https://t.co/SSzPdSCVfE — RaghebAlama (@raghebalama) July 19, 2023

أبرز هؤلاء كان الفنان اللبناني راغب علامة الذي اعاد نشر تغريدة نانسي التي ردت من خلالها على كل الاقاويل والاتهامات، وعلق عليها بالقول: "عزيزتي وحبيبة قلبي نانسي.. لا تعطي الحاقدين متعة الرد على حقدهم وتفاهاتهم وسوادهم ووساختهم.. انت انقى وانظف من ان تنزلي الى مستواهم، لأن مكانهم تحت الارض وانت في ابراج من النقاوة والنجاح".وتابع: "انت وطنية حتى العظم وهم طابور من الخونة .. انت حملتي صورة جمال الانسان والوطن بينما هم شوهوا صورة وطننا الحبيب وصورة الانسانية.. لا تردي عليهم لأنك في مكان لا يحلمون حتى في الوصول اليه.. لك من اطيب تحية".