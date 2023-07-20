بسمة بوسيل ترد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب البشرة السمراء.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة منسوبة إليها، تحمل إساءة عنصرية، وجاء في التدوينة المتدولة: "لا تحبي أو تتزوجي شخصاً أسمر، لأن الأسمر يتسخ بسرعة"، وقد اعتبر متداولو هذه التدوينة أن بوسيل وجّهتها إلى طليقها تامر حسني؛ لكنها، عادت و أكدت أن التدوينة "مُفبركة".

وقامت بسمة بوسيل، بإعادة نشر التدوينة "المفبركة" عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي عبر "انستغرام"، وأرفقتها بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه بما معناه: "هذه الصورة مفبركة، من يا ترى قام بذلك؟، فلتلهوا بحياتكم ".