فيديو مؤثر يجمع نادين الراسي ووالديها ويبكي الالاف

وفي التفاصيل، ظهرت نادين وهي تحتضن والديها الساعة الرابعة فجرا وتحاول مساعدتهما على النوم، حيث ارفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "اللي كل عمرن يغفوني، ما عم بعرف غفيهن".هذا وقد نشرت نادين الراسي صورة جمعتها بوالدها، ظهرت فيها وهو يحتضنها، وعلقت على الصورة بالقول: "يسعدلي صباحك يا حنون"، مضيفة: "شر البلية ما يضحك، بحبك بابا لتخلص الدني".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين اشادوا بالعلاقة القوية والمميزة التي تربط نادين بوالديها، خصوصا بعد ما تم تداوله مؤخرا عن تعرض والدها للضرب من ابنه سيباستيان وابنته ساندرين، شقيقا نادين الراسي.