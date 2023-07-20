فيديو مؤثر يجمع نادين الراسي ووالديها ويبكي الالاف

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A post shared by NR (@nadinealrassifans)
A post shared by NR (@nadinealrassifans)
أثارت مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل طليقة الفنان المصري تامر حسني، الجدل بين الجمهور بسبب الاساءة لأصحاب البشرة السمراء.
بعد الهجوم الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، واتهامها بالتطبيع بسبب صورة لها مع شابة تبيّن انها "اسرائيلية" خلال حفلها في قبرص، لاقت نانسي دعما كبيرا من عدد من الفنانين.
تصدر اسم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وابنتها تيا ديب، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة جمعتهما في الساعات القليلة الماضية، في احدث ظهور لـ نوال وابنتها، حيث لفتتا الانظار بجمالهما والشبه الكبير بينهما.