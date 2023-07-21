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فن

المنتج باسكال مغامس لـ الجديد: مستمرون بحفلات مع أبرز نجوم الفن

2023-07-21 | 04:37
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المنتج باسكال مغامس لـ الجديد: مستمرون بحفلات مع أبرز نجوم الفن
المنتج باسكال مغامس لـ الجديد: مستمرون بحفلات مع أبرز نجوم الفن

رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حاليا، الا ان هناك عدد كبير من الحفلات التي تجمع اهم وابرز نجوم الفن في لبنان، حيث يخلق هؤلاء اجواءً اكثر من رائعة بأغنياتهم الحماسية والمميزة.

المنتج اللبناني باسكال مغامس، وصاحب شركة PGM Production، الذي نظّم أجمل الحفلات في لبنان، وكان آخرها حفلا ضخما جمع كل من الفنان اللبناني راغب علامة، والفنانة اللبنانية اليسا، اكد في حديث لـ الجديد ان قدر لبنان ان يبقى دائما في وجه العاصفة، لكنه يصرّ على الاستمرار رغم كل شيء. 
من هنا، اعتبر انه كان باستطاعته ان يترك البلد الا انه أبى هذا الامر خصوصا انه يليق بـ لبنان وشعبه الفرح والنجاح، لذا قرّر ان يتحدّى كل الاوضاع الصعبة سياسيا واقتصادياً، ويعطي فرصة لنفسه وللشعب اللبناني ان يعيش ويفرح، وذلك عبر تقديم مستوى راقٍ من الحفلات التي تجمع اهمّ الفنانين في لبنان والوطن العربي.
ونتيجة النجاحات الكبيرة التي تحققها تلك الحفلات، شدد مغامس لـ الجديد على انه ربح التحدّي مع نفسه اولاً، لافتا بالمقابل الى ان المراهنة على الشعب اللبناني كانت في مكانها، "فعندما نقول إن هذا الشعب لا يموت، فهذا ما نقصده فعلا"، بحسب تعبيره، مؤكدا ان هذا ما يظهر جليا من خلال الحجوزات ونفاذ التذاكر في وقت قياسي بعد الاعلان عن موعد الحفلات.
وبعد حفلة راغب علامة واليسا التي حققت نجاحا جماهيريا، وكذلك حفل الفنانين اللبنانيين مروان خوري وآدم، الذي أقيم يوم 8 تموز الحالي واللافت كان الفيديو الذي انتشر بكثرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجتمعا ولاول مرة بـ ديو غنائي بالتنسيق مع مغامس.
هذا واكد باسكال مغامس ان هناك حفلات مقبلة وستكون على المستوى نفسه من حيث اسماء النجوم، أبرزهم الفنانين اللبنانيين ملحم زين وآدم اللذين سيحييان حفلا غنائيا ضخما في 29 تموز الحالي، وكذلك حفل آخر سيجمع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والموسيقي غي مانوكيان في 3 آب المقبل، آملا بالمقابل أن يحمل موسم الصيف في لبنان الامل بعودة البلد الى سابق عهده ونشاطه، وأن ينعم يعودة ابنائه واردهاره على كافة الاصعدة.
 
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