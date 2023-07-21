الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

تسريب تسجيل صوتي لوالد نادين الراسي: مبهدلتنا وما بدنا منها شي!

2023-07-21 | 06:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تسريب تسجيل صوتي لوالد نادين الراسي: مبهدلتنا وما بدنا منها شي!
تسريب تسجيل صوتي لوالد نادين الراسي: مبهدلتنا وما بدنا منها شي!

تداول رواد مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية، تسجيل صوتي مسرب لوالد الممثلة اللبنانية نادين الراسي، وهو يهاجمها ويؤكد انه لا يريد اي شيء منها، خصوصا بعد الضجة التي اثارتها الاخيرة مؤخرا عقب انتشار تسجيل صوتي لها تقول فيه إن شقيقتها ساندرين وشقيقها سيباستيان هاجما والدهما وضرباه وعمدا الى رمي ثيابه خارج المنزل.

تداول رواد مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية، تسجيل صوتي مسرب لوالد الممثلة اللبنانية نادين الراسي، وهو يهاجمها ويؤكد انه لا يريد اي شيء منها، خصوصا بعد الضجة التي اثارتها الاخيرة مؤخرا عقب انتشار تسجيل صوتي لها تقول فيه إن شقيقتها ساندرين وشقيقها سيباستيان هاجما والدهما وضرباه وعمدا الى رمي ثيابه خارج المنزل.
وفي التفاصيل، قال والد نادين الراسي: "نادين ساحبتنا للتراب ومبهدلتنا.. في فويسات بين جورج ونادين داعية عليه بالموت"، مضيفا: "الاغنية التي جمعت نادين وجورج قبل وفاته لا نريد ان نطرحها لان جورج كان رافضا لهذا الامر".
هذا وانتقد والد نادين ابنته كيف قبلت ان يطرح الفنان اللبناني زياد برجي كليب اغنيته "وبطير" التي شاركت نادين في بطولته، بعد ايام قليلة من وفاة جورج، وتبهدلو تنيناتن".
وختم والد نادين كلامه بالقول: "نحنا ما بدنا شي منها، تبعد عنا، نادين ما بتشرف ومبهدلتنا".
 
مقالات ذات صلة
تسريب تسجيل صوتي لوالد نادين الراسي: مبهدلتنا وما بدنا منها شي!

فن و منوعات

فن

نادين الراسي

جورج الراسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
سبب طلاق صوفيا فيرغارا وجو مانغانيلو إلى العلن
المنتج باسكال مغامس لـ الجديد: مستمرون بحفلات مع أبرز نجوم الفن

اقرأ ايضا في فن

فنانة سورية شهيرة تتحدت عن المتعـ ـرّيات السوريّات" على مواقع التواصل الاجتماعي
07:08

فنانة سورية شهيرة تتحدت عن المتعـ ـرّيات السوريّات" على مواقع التواصل الاجتماعي


تحدثت الفنانة السورية شهد برمدا عن الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بنات بلدها، ممن يعرضن صوراً غير لائقة وفاضحة.

07:08

فنانة سورية شهيرة تتحدت عن المتعـ ـرّيات السوريّات" على مواقع التواصل الاجتماعي


تحدثت الفنانة السورية شهد برمدا عن الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بنات بلدها، ممن يعرضن صوراً غير لائقة وفاضحة.

تعرض جينيفر لوبيز لموقف محرج أمام الجيم.. اليكم ما حصل
06:32

تعرض جينيفر لوبيز لموقف محرج أمام الجيم.. اليكم ما حصل

تعرضت مغنية البوب الشهيرة جينيفر لوبيز، لموقف محرج لدى توجهها لممارسة جلسة التمارين الخاصة بها بعدما وجدت باب صالة الجيم مغلقًا، واضطرارها الانتظار بعض الوقت كي تدخل.

06:32

تعرض جينيفر لوبيز لموقف محرج أمام الجيم.. اليكم ما حصل

تعرضت مغنية البوب الشهيرة جينيفر لوبيز، لموقف محرج لدى توجهها لممارسة جلسة التمارين الخاصة بها بعدما وجدت باب صالة الجيم مغلقًا، واضطرارها الانتظار بعض الوقت كي تدخل.

باسم ياخور في تصريح مفاجئ عن ديمة قندلفت و كاريس بشار.. هذا ما قاله
06:29

باسم ياخور في تصريح مفاجئ عن ديمة قندلفت و كاريس بشار.. هذا ما قاله

أثار الفنان السوري باسم ياخور الجدل بين الجمهور، بسبب تصريحاته الأخيرة.

06:29

باسم ياخور في تصريح مفاجئ عن ديمة قندلفت و كاريس بشار.. هذا ما قاله

أثار الفنان السوري باسم ياخور الجدل بين الجمهور، بسبب تصريحاته الأخيرة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023