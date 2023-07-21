تسريب تسجيل صوتي لوالد نادين الراسي: مبهدلتنا وما بدنا منها شي!

تداول رواد مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية، تسجيل صوتي مسرب لوالد الممثلة اللبنانية نادين الراسي، وهو يهاجمها ويؤكد انه لا يريد اي شيء منها، خصوصا بعد الضجة التي اثارتها الاخيرة مؤخرا عقب انتشار تسجيل صوتي لها تقول فيه إن شقيقتها ساندرين وشقيقها سيباستيان هاجما والدهما وضرباه وعمدا الى رمي ثيابه خارج المنزل.وفي التفاصيل، قال والد نادين الراسي: "نادين ساحبتنا للتراب ومبهدلتنا.. في فويسات بين جورج ونادين داعية عليه بالموت"، مضيفا: "الاغنية التي جمعت نادين وجورج قبل وفاته لا نريد ان نطرحها لان جورج كان رافضا لهذا الامر".هذا وانتقد والد نادين ابنته كيف قبلت ان يطرح الفنان اللبناني زياد برجي كليب اغنيته "وبطير" التي شاركت نادين في بطولته، بعد ايام قليلة من وفاة جورج، وتبهدلو تنيناتن".وختم والد نادين كلامه بالقول: "نحنا ما بدنا شي منها، تبعد عنا، نادين ما بتشرف ومبهدلتنا".