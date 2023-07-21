باسم ياخور في تصريح مفاجئ عن ديمة قندلفت و كاريس بشار.. هذا ما قاله

وفي التفاصيل، أكد باسم بأن الممثل لا يجدر به حصر نفسه في إطار فني معين كأن يقدم الأعمال الكوميدية فقط، بل عليه التنويع في أدواره؛ فنظرًا لدراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية فقد جرّب جميع أنماط الفنون.

ولفت الفنان السوري، خلال استضافته في برنامج "كاربول كاريوكي"، إلى أن أكثر الممثلين الذين يدفعونه للضحك هو الفنان السوري أحمد الأحمد، والفنان عبد المنعم عمايري، وزميلتيه أمل عرفة وديمة قندلفت.

وتابع باسم أن زميلتيه ديمة قندلفت وكاريس بشار تستفزانه فنيًا؛ فهو يراهما الأفضل، مشددًا على علاقة الصداقة التي تربطه بهما.

على صعيد آخر عبر الفنان السوري باسم ياخور عن رأيه بعمليات التجميل، فقد علق وقال: "ما عندي مشكلة بعمليات التجميل، يمكن أساوي أنا عملية بكرة، ما بعرف".

وأشار إلى أنه في حال قرر إجراء عملية تجميل سيجريها لأنفه الذي وصفه بـ"منقار طائر الفلامينغو".