أخبار عن انفصال الأمير هاري عن زوجته ميغان ماركل

وفي التفاصيل، ورد في التقرير أن علاقة الثنائي توترت بعد فشل صفقتهما مع إحدى الشركات المنتجة التي كانت تقدر بـ20 مليون دولار، وعليه فإن المشاكل المادية كانت الأساس في وصول علاقتهما إلى نهايتها، وتسببت بابتعادهما عن بعضهما البعض في الوقت الحالي.ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الثنائي قوله: "الاختلافات الشخصية والثقافية تسببت في انفصال الزوجين عن بعضهما البعض. هاري لا يتلاءم مع ميغان".وعلى أثر ذلك، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وكذلك بدأت المواقع الإخبارية بتداول الأمر مع بعض الإضافات التي جاء فيها أن الزوجين باعا منزلهما في مونتيسيتو في كاليفورنيا.وحتى الساعة يرجح أن تكون كل تلك الأخبار مجرد شائعات ولا صحة لها، ولم يعلق الأمير وزوجته على الأمر حتى اللحظة.