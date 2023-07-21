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فن

إلهام شاهين بصورة نادرة مع الراحلة شادية: هذا الجيل العظيم لن يتكرر

2023-07-21 | 09:17
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إلهام شاهين بصورة نادرة مع الراحلة شادية: هذا الجيل العظيم لن يتكرر
إلهام شاهين بصورة نادرة مع الراحلة شادية: هذا الجيل العظيم لن يتكرر

استذكرت الفنانة المصرية إلهام شاهين، مشاركتها في فيلم "لا تسألني من أنا" الى جانب زميلتها الممثلة الراحلة شادية، حيث اعتبرت انها محظوظة كونها تعاونت مع شادية في بداياتها الفنية.

وفي التفاصيل، نشرت الهام شاهين على حسابها عبر "انستغرام"، صورة قديمة ونادرة جمعتها بالراحلة شادية، وعلقت عليها بالقول: "أنا محظوظة جدا إني وقفت أمام الفنانة العظيمة شادية في بداية حياتي الفنية في فيلم لا تسألني من أنا، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والمخرج أشرف فهمي، أجمل ذكريات".
هذا وأعربت إلهام شاهين عن حبها العميق للراحلة شادية، مثنية على موهبتها الحقيقية، اذ قالت: "الله يرحمها، أجمل من مثلت دور الأم، هي لم تمثل بل كانت أمًا حقيقية، شعرت في حضنها بالأمان والحنان، كانت غاية في الرقة والعذوبة والطيبة، أحبها من كل قلبي وأذكرها دائما بكل الخير، هذا الجيل العظيم لن يتكرر".
إلهام شاهين بصورة نادرة مع الراحلة شادية: هذا الجيل العظيم لن يتكرر

فن و منوعات

فن

إلهام شاهين

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