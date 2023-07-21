رامي جمال عن سعد لمجرد: حياته الشخصية تخصه هو

اكد الفنان المصري رامي جمال، أنه لم يكن يعلم بتعاون الفنانة اللبنانية إليسا والشاعر الغنائي أمير طعمية مع الفنان المغربي سعد لمجرد في أغنية "في أول دقيقة"، وقد فوجئ بالأمر.



وخلال حلوله ضيفا ضمن برنامج "حبر سري"، قال جمال إن إليسا وطعمية كان لابد أن يطلعانه على تواجد لمجرد في الأغنية، ليكون قادرًا على تلحين الأغنية.

وردا على سؤال عما إذا كان إخفاء إليسا وطعمية خلال تعاونهما مع لمجرد بسبب رفضه العمل معه، قال رامي جمال: "سعد لحد النهارده قضيته لم يصدر حكم نهائي فيها، وشفت نفس القضية بتحصل مع لاعيبة كورة كتير، ونيمار تحديدا ربنا نجاه لإنه كان حاطط تليفون صور الواقعة".

هذا وقد شدد جمال على أن لا أحد يعلم ماذا حصل مع لمجرد، كما أن وظيفته لا تتمثل بتربيته، مضيفًا: "أنا تعاملي مع فنان ناجح صوته حلو، وأول مطرب يعدي مليار مشاهدة في الوطن العربي في أغنية، حياته الشخصية تخصه هو".