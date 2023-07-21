وفاة ابنة روميو لحود وألين لحود تنعاها بتأثر: بكّرتِ الرحيل

وفي التفاصيل، أعلنت الخبر ابنة عمّها الفنانة اللبنانية ألين لحود عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعتها قائلة: "بكّرتِ الرحيل حبيبتي".

وبدوره نعى المنتج اللبناني ناهي لحود والد الفنانة اللبنانية ألين لحود، ابنة شقيقه الراحل المؤلف المسرحي روميو لحود، الذي لم يمض إلا ثمانية اشهر على رحيله، حتى وافته ابنته فاليري روميو لحود بعد صراع مع المرض.

ويُحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثالثة من بعد ظهر السبت في كنيسة مارمارون، الجميزة، ثم توارى في الثرى في مدافن العائلة بعمشيت. وتقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.