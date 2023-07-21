تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره.. هذا ما جاء فيها

حذر الفنان المصري تامر حسني جمهوره الذي سيحضر حفلته مساء اليوم في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، من عدم التأخر عن المواعيد المعلنة.