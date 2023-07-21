تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره.. هذا ما جاء فيها
حذر الفنان المصري تامر حسني جمهوره الذي سيحضر حفلته مساء اليوم في فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، من عدم التأخر عن المواعيد المعلنة.
وفي التفاصيل، كتب تامر حسني على حسابه عبر "انستغرام": ‘يا جماعة تنبيه هام بخصوص حفل العلمين يوم 21، تابعوا مع الجهة المنظمة للحفلة مواعيد الدخول وغلق الباب كويس’.
وأضاف الفنان المصري: ‘"عشان بجد في ناس ممكن تتأخر ومتعرفش تدخل، رجاء ركزوا في مواعيد الدخول و مواعيد غلق الابواب و راعوا الزحمة، كل الحب لكم اشوفكم في الحفلة ان شاء الله".