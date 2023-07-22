فنان مصري شهير يكشف حقيقة ضربه لابنته بسبب ملابسها

نفى الفنان المصري أحمد سلامة ما يجري تداوله عبر السوشال ميديا من أنباء عن ضربه لابنته الفنانة سارة سلامة؛ بسبب ملابسها التي يصفها البعض بـ"الجريئة والمثيرة".



وفي التفاصيل أشار أحمد، في حديثه لبرنامج "بالخط العريض"، إلى أن هذه الأخبار غير حقيقية، موضحًا أن علاقته جيدة بابنته، وأن عدداً من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي هي من تقف وراء هذه الشائعات وتروج لها.

وتابع الفنان المصري أحمد سلامة: "لا يوجد خلاف بيني وبين سارة، لما أنا أكون في خلاف مع بنتي، مين اللي هيبقى جنبها؟"، مشيرًا إلى أن سارة "تأخذ رأيه في جميع الأمور".

