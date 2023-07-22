عمرو مصطفى يوجه رساله لـ رامي جمال.. هذا ما قاله

جاء ذلك ردًا على وصف جمال مصطفى بـ"النرجسي" خلال مشاركته في أحد البرامج التلفزيونية، يوم الخميس الفائت، حيث قال عنه: "فيه نوع من النرجسية، أنا لا أحبه".بدوره، كتب مصطفى عبر حسابه على "فيسبوك"، مهاجمًا رامي جمال: "هو أنا أترككم تتعدّوا بشكل غير قانوني على ألحاني يعني، ولحن تم غناؤه في برنامج على الهواء أخذته وعملت منه أغنية وصوّرتها، وفي الآخر طالع تقول عليَّ نرجسي، نحن في زمن يُصدّق فيه الكاذب ويُكذَّب فيه الصادق".وتابع الملحن المصري عمرو مصطفى: "أقسم بالله، لو شفتك في أي مكان أنت وأشكالك لن تجدوا مني غير نظرة احتقار، واوعى تجري تسلّم عليَّ زي ما عملت قبل كده، علشان ههزأك، واوعى تجيب اسمي تاني في مكان علشان هقاضيك أنت وكل إللي شبهك من مطربي الدرجة الخامسة، زمن الرويبضة".