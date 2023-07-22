رامي جمال يهاجم ميريام فارس : الفلوس اللي ليا هدية مني

وعبر جمال، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، عن رأيه حول ميريام بأسلوب حاد، قائلاً إن نجاحها بنسبة 90% كان بسبب مصر، حيث لم يكن هناك قنوات خاصة بالأغاني إلا في مصر.

وأضاف جمال قائلاً: "ميريام فارس صوتها لطيف، ولكن ليس الصوت الرهيب"، معبراً عن استيائه لما وصفه بـ"نسيان خير مصر عليها". وأشار إلى أنها قد نسيت ما قدمته مصر لها وأهمية دورها في نجاحها.

وعبّر جمال عن تذمره من عدم دفع ميريام فارس ثمن الأغنية التي منحها إياها منذ أكثر من سنة، مشيراً إلى أنها لم تقدم الأغنية للجمهور وتركت حقوق الملكية لتلك الأغنية دون دفع له عنها.

وختم هجومه على ميريام فارس بالقول: "مبتردش عليا اللي خدته مني مش يخليني أجري وراها طول العمر. والفلوس اللي ليا هدية مني".