بالفيديو - تامر حسني يبهر جمهوره بدخوله الى المسرح طائرًا !

وشارك تامر فيديو وثق لحظات دخوله المسرح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرض طريقة دخوله المميزة، وحاز ذلك على إعجاب متابعيه الذين وصفوه بـ"ملك المسرح".

وفي بداية الحفل، لم يفوت "تامر" فرصة لتوجيه كلمة لجمهوره، قائلاً: "ما شاء الله، إيه الجمهور الجميل ده، منورين يا جماعة والله، أنا بتشرّف إنه تم اختياري لأداء افتتاح مهرجان العلمين".

وأضاف: "نرغب في الحفاظ على هذا المهرجان كل عام، ليكون نقطة التجمع لنا ولكل مطربينا من مصر وجميع الوطن العربي".

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A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)



