قبلة فارس كرم لـ مايا دياب تشعل مواقع التواصل والجمهور: تخنتوها

وفي التفاصيل، انتشر فيديو جمع بين مايا و فارس في احدى السهرات، وظهر كرم وهو يُعانق ويُقبل مايا بطريقة حميمة وهي تضحك، ما أثار انتقاد الجمهور.
من جهة اخرى، اكد كثيرون ان علاقة صداقة قوية تجمع بين فارس كرم ومايا دياب، مشيرين الى تقاربهما طبيعي نسبة الى تاريخ الصداقة الطويل الذي يجمعهما.
في المقابل، انتقد عدد كبير من المتابعين تصرف الفنانان، معتبرين انه غير لائق لا سيما وان فارس متزوج.
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عبرت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك عن سعادتها لمشاركتها في مسلسل "كريستال"، واصفة شخصيتها بأنها "استفزتها وأعجبتها" بسبب ما تحتويه من مشاعر متناقضة، على حد تعبيرها.
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