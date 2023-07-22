باميلا الكيك تتحدث عن شخصيتها في كريستال.. هكذا وصفتها



وفي التفاصيل، نشرت باميلا على حسابها عبر "إنستغرام"، مجموعة من الصور لكواليس شخصيتها في المسلسل، وأرفقتها بتعليق كشفت خلاله عن الأسباب التي دفعتها لقبول المشاركة في المسلسل، إضافة إلى بعض الصفات التي تتحلّى بها شخصيتها "عليا كرم".



وكتبت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك: "من أكثر الأدوار إللي استفزتني كإنسانة وممثلة إني ألعبها، بالغموض والحنان، والنرجسية والقساوة، ومن ناحية ثانية تجسيد الشخصية بتفاصيلها كان لذة للعب الدور".