باميلا الكيك تتحدث عن شخصيتها في كريستال.. هكذا وصفتها

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A post shared by 𝓟VMELV 𝓔𝓵 𝓚𝓲𝓴 (@pamelaelkik)
A post shared by 𝓟VMELV 𝓔𝓵 𝓚𝓲𝓴 (@pamelaelkik)
كشفت الفنانة المصرية مي كساب عن تطورات حالة والدها الصحية، و أكدت أن والدها مازال في حالة حرجة، قائلة: "أرجوكم ادعوله، هو تعبان أوي، ومحتاج دعوات الجميع".
يستمر مسلسل كريستال، الذي يجمع الممثل السوري محمود نصر و الممثلتين اللبنانيتين باميلا الكيك و ستيفاني عطالله في ادوار بطولية، بحصد ردود افعال متباينة بين ايجابية وسلبية لا سيما مع تضمنه مشاهد اعتبرها البعض جريئة.
اعلنت عائلة الممثل الكوميدي الأسطوري الراحل تشارلي شابلن وفاة ابنته جوزفين عن عمر ناهز 74 عاما.