قبلة محمود نصر و ستيفاني عطالله في مسلسل " كريستال " تعرضهما للهـجوم

واثارت الحلقة الخامسة عشر من المسلسل جدلا جديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد قُبلة حميمة جمعت بين محمود نصر وستيفاني عطالله.

وتداول المتابعون مقطع القبلة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن رأيهم بها حيث انقسمت الآراء بين من أعرب عن إعجابه بتطور الأحداث والتقارب الكبير الذي بدأ يظهر بين البطلين، وبين من انتقد جُرأة القبلة وطالب بمراعاة نسخ الأعمال التركية للتقاليد العربية والشرقية.





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