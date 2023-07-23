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فن

الموت يفجع مي كساب وزملاؤها يواسونها

2023-07-23 | 02:59
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الموت يفجع مي كساب وزملاؤها يواسونها
الموت يفجع مي كساب وزملاؤها يواسونها

أعلنت الفنانة المصرية مي كساب، وفاة والدها في أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد صراع مع المرض ، ناعية اياه على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت مي مع متابعيها عبر انستغرام صورة كتبت فيها: "أبي في ذمه الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه".

وفور نشر الصورة انهالت تعليقات التعزية والمواساة من زملاء الفنانة ومحبيها داعين لوالدها بحسن الخاتمة و لها بالصبر والسلوان.

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فن

مي كساب

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