الموت يفجع مي كساب وزملاؤها يواسونها

وشاركت مي مع متابعيها عبر انستغرام صورة كتبت فيها: "أبي في ذمه الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه".

وفور نشر الصورة انهالت تعليقات التعزية والمواساة من زملاء الفنانة ومحبيها داعين لوالدها بحسن الخاتمة و لها بالصبر والسلوان.