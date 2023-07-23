الموت يفجع مي كساب وزملاؤها يواسونها

وشاركت مي مع متابعيها عبر انستغرام صورة كتبت فيها: "أبي في ذمه الله وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه".
وفور نشر الصورة انهالت تعليقات التعزية والمواساة من زملاء الفنانة ومحبيها داعين لوالدها بحسن الخاتمة و لها بالصبر والسلوان.
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A post shared by مي كساب (@maikassab)
A post shared by مي كساب (@maikassab)
حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنانة المصرية مي كساب في وفاة والدها الذي فارق الحياة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ادت الى دخوله العناية المركزة لعدة أيام، وخضع خلالها لجراحة عاجلة.
شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، على حسابها عبر انستغرام، صورة جمعتها بشقيقتها دنيا واولادها من اجواء اجازتهما في احد المنتجعات السياحية.
نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو ظهرت فيها برفقة ابنة شقيقتها خلال تمضيتهما يوما مميزا بين احضان الطبيعة وعلى البحر، حيث لفتتا الانظار بجمالهما.