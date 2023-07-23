سيرين عبد النور: "الزواج متل البطيخة بس الحمد لله طلعت حمرا"

اعتبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، ان أعظم تجربة خاضتها في حياتها هي الأمومة، الا انها قالت إن قرار الزواج هو "أخطر تجربة" في حياتها، لتضيف ممازحة: "الزواج مثل البطيخة، والحمد لله طلعت حمرا".

