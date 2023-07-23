سيرين عبد النور: "الزواج متل البطيخة بس الحمد لله طلعت حمرا"
اعتبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، ان أعظم تجربة خاضتها في حياتها هي الأمومة، الا انها قالت إن قرار الزواج هو "أخطر تجربة" في حياتها، لتضيف ممازحة: "الزواج مثل البطيخة، والحمد لله طلعت حمرا".
وخلال حلولها ضيفة ضمن بودكاست Katchup with inji ali، عبر حساب الإعلامية والممثلة إنجي علي، قالت سيرين: "أعظم تجربة في حياتي الأمومة، الأمومة شيء عظيم، وأنا بدعي كل بنت خايفة أنها تتجوز ويبقى عندها عيلة، إنتي عليكي بس تختاري الشخص المناسب، وهتكوني كتير مبسوطة بأنك تكوني أم".
وتابعت: "أكتر حاجة خطر عملتها في حياتي الجواز، لأنه زي البطيخة، والحمد لله طلعت حمرا".