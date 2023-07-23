لقطات رومنسية جمعتهما.. احمد سعد يعايد زوجته وهذا ما قاله لها

وفي التفاصيل، نشر احمد سعد على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو تضمن عدة لقطات جمعته بزوجته، ارفقه بأغنيته "قادر اكمل"، معبرا من خلالها عن حبه الكبير لزوجته، كما علق على الفيديو بالقول: "كل سنة وإنتي طيبة يا نور حياتي.. يا وش الخير والسعد".هذا وكانت شائعة الطلاق قد لاحقت احمد سعد وزوجته مؤخرا، خصوصا عقب إطلاق أغنيته "اختياراتي مدمرة حياتي"، الا انه رد ونفى كل تلك الاقاويل حيث قام بإعداد ألبوم صور مماثل، وارفقه بالتعليق التالي: "بجد إنت هدية من ربنا ليا".