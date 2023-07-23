لقطات رومنسية جمعتهما.. احمد سعد يعايد زوجته وهذا ما قاله لها

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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنانة المصرية مي كساب في وفاة والدها الذي فارق الحياة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ادت الى دخوله العناية المركزة لعدة أيام، وخضع خلالها لجراحة عاجلة.
شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، على حسابها عبر انستغرام، صورة جمعتها بشقيقتها دنيا واولادها من اجواء اجازتهما في احد المنتجعات السياحية.
نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو ظهرت فيها برفقة ابنة شقيقتها خلال تمضيتهما يوما مميزا بين احضان الطبيعة وعلى البحر، حيث لفتتا الانظار بجمالهما.