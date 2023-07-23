اول رد لـ نادين الراسي بعد هجوم والدها عليها بتسجيل صوتي مسرب

وفي التفاصيل، نشرت نادين الراسي عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة والدها ووالدتها، حيث كانوا يستعدون لتناول طعام الغداء وتحديدا "الملوخية"، اذ سألت نادين في الفيديو عما اذا كانت الملوخية التي تطهيها هي الذ واطيب من تلك التي تطهيها والدتها، ليرد والدها بالقول: "ملوخية نادين اكيد".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين وجمهور نادين، الذين اعتبروه انه بمثابة رد حاسم على كل الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن خلاف بينها وبين والدها، مؤكدين ان علاقتهما جيدة جدا وهي تقضي اوقاتا رائعة معهم.