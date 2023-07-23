جيمي فوكس في اول ظهور بعد مرضه الخطير: ذهبت الى الجحيم وعدت

واطل فوكس على جمهوره بمقطع فيديو، نشره عبر انستغرام، وصف خلاله رحلة مرضه بأنها كانت تشبه الذهاب إلى الجحيم والعودة منه.

وقال فوكس في الفيديو انه مر بفترة صعبة جدا لم يظن انه سيتخطاها مبررا اختفاءه عن الانظار بأنه لم يشأ ان يره احد بهذه الحالة.

كما نفى فوكس ما تم تناقله حول إصابته بالشلل أو العمى، معلقا: "قال بعض الناس إنني كنت أعمى، وكما ترون.. العيون تعمل بشكل جيد، كما أني أمامكم.. لست مشلولاً".

واختتم فوكس حديثه مبشرا متابعيه: "أنا في طريق عودتي"، وعلق على الفيديو: "شكرا للجميع، لقد كان طريقا طويلا، ولكن كل الدعوات جعلتني أتخطاه".