فنانون عرب يدافعون عن القرآن الكريم: حــرقه جــريمة كراهية
تستمر الاحداث بالتصاعد بعد حرق نسخة من القرآن في السويد والدنمارك، وعبر عدد كبير من العرب عن غضبهم من هذه الافعال المسيئة الى الدين الاسلامي و سجل عدد كبير استنكارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في هذا السياق، استنكر عدد من الفنانين العرب ايضا ما حدث في السويد و الدنمارك، ابرزهم الممثل السوري باسم ياخور الذي نشر صورة المصحف معلقاً بقوله: "لا لتدنيس المقدسات، حرق القرآن جريمة كراهية".
من جهتها، كتبت الممثلة البحرينية شيماء سبت تعليقا مطولا، بدأته بآيات قرآنية وروايات عن الإمام علي بن أبي طالب حول قدسية الكتاب الكريم وأهميته.
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