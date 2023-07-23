فنانون عرب يدافعون عن القرآن الكريم: حــرقه جــريمة كراهية

في هذا السياق، استنكر عدد من الفنانين العرب ايضا ما حدث في السويد و الدنمارك، ابرزهم الممثل السوري باسم ياخور الذي نشر صورة المصحف معلقاً بقوله: "لا لتدنيس المقدسات، حرق القرآن جريمة كراهية".

من جهتها، كتبت الممثلة البحرينية شيماء سبت تعليقا مطولا، بدأته بآيات قرآنية وروايات عن الإمام علي بن أبي طالب حول قدسية الكتاب الكريم وأهميته.