ابنة شقيقة ستيفاني صليبا نسخة مصغرة عنها.. هذا ما فعلته

نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو ظهرت فيها برفقة ابنة شقيقتها خلال تمضيتهما يوما مميزا بين احضان الطبيعة وعلى البحر، حيث لفتتا الانظار بجمالهما.



وفي التفاصيل، ظهرت ستيفاني مع "توتي" الفتاة الصغيرة، وكلبها "فوكسي"، خلال استعدادهما للانطلاق الى البحر وتمضية يوما مميزا سويا، حيث ارفقت ستيفاني المنشور بالتعليق التالي: "الحياة الحلوة = توتي + فوكسي".

هذا وقد ظهرت "توتي" في مقطع فيديو وهي تشير الى البحر، وفيديو آخر وهي تشرب العصير، حيث اثنى المتابعون على جمالها ونعومتها، وعبروا عن حبهم الكبير لـ ستيفاني وابنة شقيقتها، مشيرين الى انها بدت نسخة مصغرة عنها نظرا للشبه الكبير بينهما، في حين قال البعض إن توتي نافست ستيفاني جمالا.