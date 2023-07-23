شقيقة دانييلا رحمة تنافسها جمالا باطلالة جذابة على شاطئ البحر

شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، على حسابها عبر انستغرام، صورة جمعتها بشقيقتها دنيا واولادها من اجواء اجازتهما في احد المنتجعات السياحية.

ولاقت الصور اعجاب كبير من الجمهور، اذ عبر كثيرون عن اعجابهم بجمال دنيا التي نافست شقيقتها دانييلا جمالا بالاضافة الى الاشارة الى عفوية الصور التي جمعتهما مع الاولاد.