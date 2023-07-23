شقيقة دانييلا رحمة تنافسها جمالا باطلالة جذابة على شاطئ البحر

وارفقت دانييلا الصور بتعليق باللغة الاسبانية كتبت بما معناه: "هيا الى البحر".
وتفاعل المتابعون مع الصور اذ تركوت تعليقات لطيفة عبروا من خلالها عن حبهم لـ دانييلا وعائلتها.
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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)
تصدر اسم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار اخبار عن قيام والده ببيع حقوق ملكية اسم بوراك إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.
حرص عدد كبير من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء للفنانة المصرية مي كساب في وفاة والدها الذي فارق الحياة بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة ادت الى دخوله العناية المركزة لعدة أيام، وخضع خلالها لجراحة عاجلة.
نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو ظهرت فيها برفقة ابنة شقيقتها خلال تمضيتهما يوما مميزا بين احضان الطبيعة وعلى البحر، حيث لفتتا الانظار بجمالهما.