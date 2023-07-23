دنيا سمير غانم وحمادة هلال وغيرهما يواسون مي كساب بعد وفاة والدها

وفي التفاصيل، نعت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، والد مي كساب، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، صورة جمعت مي بوالدها، وارفقتها بالتعليق التالي: "البقاء لله في والد الزميلة والصديقة مي كساب.. ربنا يرحمه يا رب ويصبرك حبيبتي".من جهته، كتب الفنان المصري حمادة هلال: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله والد أختي العزيزة الفنانة مي كساب الله يرحمه ويجعله في الفردوس الأعلى ويرحم أمي وأمواتنا جميعًا نسألكم الدعاء اللهم ألهمهم الصبر والسلوان".هذا ونعى الممثل المصري بيومي فؤاد والد مي كساب، اذ قال: "البقاء لله في وفاة والد مي كساب.. ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مأواه الجنة".