تعاطف كبير مع الشيف بوراك بعد احتيال والده عليه

تصدر اسم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار اخبار عن قيام والده ببيع حقوق ملكية اسم بوراك إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.



وقد حظي الشيف بوراك بتعاطف واسع بين جمهوره، خصوصا بعد ظهوره الحزين بسبب خلافه مع والده، اذ نشر مقطع فيديو على حسابه عبر إنستغرام، ظهر فيه وهو يجلس مبللاً من ماء نافورة خلفه، وتبدو عليه ملامح الحزن والحسرة وكأنه يبكي، وعلق: "تصبحون على خير جميعاً".

ووصل عدد المتفاعلين مع الفيديو إلى مليون شخص تقريبا وأكثر من 12 ألف تعليق، عبر فيها الكثير من محبي الشيف بوراك عن دعمهم له ووقوفهم إلى جانبه، في ظل أزمته مع والده، حيث كتب احدهم: "دائما تأتيك الطعنة من أقرب الناس إليك، لذلك بهذا الزمان لا تثقوا بأي شخص حتى أهلكم مع الأسف".

وتابع آخر: "سيجبر الله خاطرك كما جبرت قلوب المحتاجين والفقراء، وسيساعدك كما ساعدتهم"، في حين قال متابع آخر: "هذا دليل على أنه لا يوجد ثقة بأقرب إنسان إلا نفسك وروحك فقط هي الجديرة بالثقة.. لا الأب ولا الأخ ولا أي بشر.. أعوذ بالله من المستقبل".