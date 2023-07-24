والد بوراك يخرج عن صمته ويوجه نصيحة لابنه

وفي اتصال مع "فوشيا"، نفى أوزدمير ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصفا اياه بالمبالغ فيه.

ودعى أوزدمير ابنه بوراك الى العودة الى رشده وان يضع حدا للاشخاص الذين يحاولون خلق فتنة بينهما





واكد والد الشيف بوراك أنه ما زال يمتلك سلسلة مطاعم "المدينة" في تركيا، ولم يبعها لأية جهة، معلقا: "ما زالت سلسلة المطاعم لغاية اللحظة باسمي ولم يتم بيعها لأحد لا تركي ولا أجنبي".



واضاف: "المستفيدون من نشر هذه الشائعات والتحريض للتفرقة بين الأب وابنه هم مقربون من بوراك وهم الذين يحاولون بشتى الطرق شن حملات إعلامية ونشر أخبار منافية للحقيقة".



وتابع: "كيف لا يبادرون إلى القيام بهذه المحاولات المسيئة ومطاعم شيف إسماعيل لديها شهرة عالمية وتجني أرباحاً عالية ماديا ومعنويا؟.. فهم يسيرون على مبدأ فرق تَسُد، وهذا ما يجب أن يعيه الشيف بوراك".





