ابنة كارلا حداد و طوني ابو جودة تلفت الانظار بجمالها في باريس

وحازت الصور التي نشرتها كارلا على تفاعل واسع من الجمهور، لا سيما وان جمال ليا بات لافتا حيث اصبحت تشبه والدتها الى حد كبير.

يذكر ان ليا هي ابنة كارلا من طليقها مقدم البرامج اللبناني طوني ابو جودة، اذ انفصل الثنائي عام 2020.