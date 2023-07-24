ديمة قندلفت تنشر صورها بـ المايوه والجمهور يتفاعل

يذكر ان ديمة هي سباحة ماهرة، وعادة ما تستعرض مهاراتها في السباحة في المسابح الاولومبية على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور نشر الصور، انهالت التعليقات عليها حيث عبر البعض عن اعجابهم بها وبمهاراتها الرياضية، في حين انتقد البعض الآخر ظهورها بلباس السباحة.