ديمة قندلفت تنشر صورها بـ المايوه والجمهور يتفاعل

يذكر ان ديمة هي سباحة ماهرة، وعادة ما تستعرض مهاراتها في السباحة في المسابح الاولومبية على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفور نشر الصور، انهالت التعليقات عليها حيث عبر البعض عن اعجابهم بها وبمهاراتها الرياضية، في حين انتقد البعض الآخر ظهورها بلباس السباحة.
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A post shared by Dima Kandalaft (@dimakandalaftofficial)
A post shared by Dima Kandalaft (@dimakandalaftofficial)
أقلقت الممثلة السورية ديما بياعة جمهورها ومحبيها على صحتها، بعد ان انتشرت صورة لها وهي على فراش المرض في المستشفى، والى جانبها زوجها احمد الحلو.
قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمبادرة فريدة تجاه طفلة عراقية اسمها لانيا، 8 سنوات، بعد انتشار فيديو لها وهي تبكي بحرقو بعد نفوق خيلها.
نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعد لركوب الدراجة النارية.