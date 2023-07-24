طلاق رشا شربتجي من شقيق سوزان نجم الدين رسميا.. تفاصيل الى العلن

وبالرغم من ان اخبارا عن طلاق رشا كانت قد تم تداولها خلال السنة الماضية، الا ان رشا اعلنت الخبر رسميا امس وذلك خلال لقاء اعلامي لها.

واعلان رشا جاء ردا على سؤال حول صحة الاخبار المتداولة حول طلاقها لتجيب: "منا إشاعات، حقيقة، أنا انفصلت من سنة".

وقالت رشا ان عدم اعلانها للخبر في وقته، هو بسبب اعتبارها الموضوع شخصي ولا تحبذ التطرّق له إعلاميًّا.

واكدت شربتجي خلال اللقاء، أن انفصالها جاء بحب واحترام وتفاهم، مشددة على ان الموضوع لم يؤثر على علاقتها بـ سوزان نجم الدين، والدليل هو عملهما معًا بمسلسل "مربى العز"، الذي عرض في موسم رمضان المنصرم.

وعن سوزان قالت شربتجي: "هي أخت وصديقة غالية على قلبي".

وفي جواب على سؤال حول ما اذا كانت ستكرر تجربة الزواج، قالت رشا: "ما بعرف هيدا نصيب، ما أضربت، شوف كل شي بالحياة فعلًا بتكون راسمه بعدين الطريق بياخدك لمكان تاني، أكيد أنا ما في عقدة من الموضوع وما في صدمة وفي حياة بتكمل، والله يبعتلي الخير".