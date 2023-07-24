ابنة كارين رزق الله تثير الجدل مجددا بملابسها "الجريئة"

View this post on Instagram
A post shared by Nadia Charbel (@nadiaacharbel)
A post shared by Nadia Charbel (@nadiaacharbel)
أقلقت الممثلة السورية ديما بياعة جمهورها ومحبيها على صحتها، بعد ان انتشرت صورة لها وهي على فراش المرض في المستشفى، والى جانبها زوجها احمد الحلو.
قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمبادرة فريدة تجاه طفلة عراقية اسمها لانيا، 8 سنوات، بعد انتشار فيديو لها وهي تبكي بحرقو بعد نفوق خيلها.
نشرت الممثلة اللبنانية ورد الخال، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعد لركوب الدراجة النارية.