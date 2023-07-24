ابنة كارين رزق الله تثير الجدل مجددا بملابسها "الجريئة"

مرة جديدة، تتصدر ناديا شربل، ابنة الممثلة اللبنانية كارين رزق الله، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اطلالاتها التي يصفها المتابعون بـ"الجريئة".



وفي التفاصيل، نشرت ناديا على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور لها، ظهرت فيها مرتدية تنورة سوداء اللون قصيرة، مع قميص أبيض، الا انها لم تقفل أزرار القميص، ما اثار موجة جدل بين المتابعين الذين انتقدوا اطلالتها.

في المقابل، ابدى البعض اعجابه بإطلالة ناديا، لافتين الى انها تحرص دائما على اتباع ابرز صيحات الموضة، معبرين عن حبهم الكبير لها ومؤكدين انها جميلة في كل اطلالاتها.